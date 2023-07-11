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На Краснолиманском направлении ВС России контратаковали и продвинулись на 1,5 км в глубину

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Войска России за последние два дня провели контратаку на Краснолиманском направлении в ДНР и продвинулись там на 1,5 км в глубину и на 2 км по фронту, заявил российский министр обороны Сергей Шойгу.
На Краснолиманском направлении ВС России контратаковали и продвинулись на 1,5 км в глубину
  • РИА Новости

«На Краснолиманском направлении штурмовые отряды 15-й и 21-й мотострелковых бригад группировки войск «Центр» отразили наступление мотопехотной роты ВСУ в районе населённого пункта Кармазиновка. Нанеся ему огневое поражение, российские подразделения перешли в контратаку, продвинувшись на 1,5 км в глубину и 2 км по фронту», — сказал он журналистам.

10 июля врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил об усилении позиций Вооружённых сил России на Краснолиманском направлении.

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