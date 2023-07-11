На Краснолиманском направлении ВС России контратаковали и продвинулись на 1,5 км в глубину

Войска России за последние два дня провели контратаку на Краснолиманском направлении в ДНР и продвинулись там на 1,5 км в глубину и на 2 км по фронту, заявил российский министр обороны Сергей Шойгу.

РИА Новости