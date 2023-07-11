Военная хроника: поступают сообщения о сбитом над Гуляйполем самолёте ВСУ
Российские силы противовоздушной обороны поразили цель в небе над Гуляйполем в Запорожской области, сообщает Военная хроника. Предположительно, сбит украинский самолёт — носитель крылатой ракеты Storm Shadow.
- Gettyimages.ru
По поступающим сообщениям, речь может идти о самолёте Су-24 ВВС Украины.
Министерство обороны России ранее сообщило, что в Херсонской области в районах Садового и Тягинки были сбиты два самолёта Су-25 Воздушных сил Украины.
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