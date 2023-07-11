Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о новой волне наступления ВСУ на Запорожском направлении.

«Украинские боевики после относительного затишья начали новую волну наступления с применением тяжёлой техники на Ореховском участке линии фронта в Запорожской области», — рассказал он РИА Новости.

Как отметил Рогов, украинские военные ночью попытались совершить нападение южнее Орехова в направлении села Работино, однако их атака была отбита и боевики ВСУ понесли потери как в живой силе, так и в бронетехнике.

Ранее Рогов сообщил, что украинские войска изменили тактику боевых действий на Запорожской линии фронта.