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Рогов заявил о новой волне наступления ВСУ на Запорожском направлении

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о новой волне наступления ВСУ на Запорожском направлении.
Рогов заявил о новой волне наступления ВСУ на Запорожском направлении
  • РИА Новости

«Украинские боевики после относительного затишья начали новую волну наступления с применением тяжёлой техники на Ореховском участке линии фронта в Запорожской области», — рассказал он РИА Новости.

Как отметил Рогов, украинские военные ночью попытались совершить нападение южнее Орехова в направлении села Работино, однако их атака была отбита и боевики ВСУ понесли потери как в живой силе, так и в бронетехнике.

Ранее Рогов сообщил, что украинские войска изменили тактику боевых действий на Запорожской линии фронта.

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