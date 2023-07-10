СК: два мирных жителя погибли в Алёшках Херсонской области при обстреле ВСУ
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России.
Отмечается, что украинские военные в очередной раз произвели артиллерийский обстрел мирной жилой застройки населённого пункта Алёшки.
«В результате данного обстрела пострадал один мирный гражданин, двое погибли», — сообщили в ведомстве.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что пожилая женщина получила серьёзные ожоги в результате обстрела Куйбышевского района со стороны ВС Украины.