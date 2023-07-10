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СК: два мирных жителя погибли в Алёшках Херсонской области при обстреле ВСУ

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Два мирных жителя погибли из-за попадания снаряда, выпущенного ВСУ в жилой одноэтажный дом в городе Алёшки Херсонской области.
СК: два мирных жителя погибли в Алёшках Херсонской области при обстреле ВСУ
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России.

Отмечается, что украинские военные в очередной раз произвели артиллерийский обстрел мирной жилой застройки населённого пункта Алёшки.

«В результате данного обстрела пострадал один мирный гражданин, двое погибли», — сообщили в ведомстве.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что пожилая женщина получила серьёзные ожоги в результате обстрела Куйбышевского района со стороны ВС Украины.

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