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Пушилин назвал ситуацию на линии фронта в ДНР сложной, но контролируемой

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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» назвал ситуацию на линии фронта в ДНР сложной, но контролируемой.
Пушилин назвал ситуацию на линии фронта в ДНР сложной, но контролируемой
  • РИА Новости

«Ситуация на протяжении всей линии фронта остаётся сложной, но полностью контролируемой», — отметил Пушилин.

По его словам, на Южнодонецком, Угледарском направлении продолжаются безуспешные попытки ВСУ отбить позиции у ВС России.

Он добавил, что на этих направлениях есть улучшения позиций российских войск.

Ранее Пушилин заявил, что решение США передать украинской армии кассетные боеприпасы не повлияет на ход спецоперации России на Украине.

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