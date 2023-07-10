Пушилин назвал ситуацию на линии фронта в ДНР сложной, но контролируемой

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» назвал ситуацию на линии фронта в ДНР сложной, но контролируемой.

«Ситуация на протяжении всей линии фронта остаётся сложной, но полностью контролируемой», — отметил Пушилин.

По его словам, на Южнодонецком, Угледарском направлении продолжаются безуспешные попытки ВСУ отбить позиции у ВС России.

Он добавил, что на этих направлениях есть улучшения позиций российских войск.

Ранее Пушилин заявил, что решение США передать украинской армии кассетные боеприпасы не повлияет на ход спецоперации России на Украине.