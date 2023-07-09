Пункт пропуска Мядининкай между Литвой и Белоруссией вновь заработал

Белорусский Государственный пограничный комитет сообщил, что пункт пропуска Мядининкай между Литвой и Белоруссией возобновил свою работу в полном объёме.

Об этом белорусское ведомство написало в своём Telegram-канале.

«Возобновлена работа пункта пропуска Каменный Лог (Мядининкай)», — отмечается в заявлении.

По данным комитета, работа пункта пропуска была возобновлена в 21:00. В настоящий момент там идёт штатная проверка и оформление людей и транспорта.

Ранее Литва в одностороннем порядке прекратила оформление транспортных средств и физических лиц в пункте пропуска Мядининкай на границе с Белоруссией.