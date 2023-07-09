Минобороны: за сутки на Донецком направлении уничтожены до 180 бойцов ВСУ

На Донецком направлении успешно отражены атаки противника, уничтожены до 180 украинских военнослужащих и иностранных наёмников, военная техника ВСУ.

Об этом сообщили в Минобороны.

«За сутки уничтожено до 180 украинских военнослужащих и иностранных наёмников», — говорится в сообщении.

Также были уничтожены четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, гаубица «Мста-Б» и самоходная артиллерийская установка М109 Paladin.

Ранее Министерство обороны России показало кадры уничтожения как минимум десяти единиц военной техники Вооружённых сил Украины (ВСУ), включая танки и западные бронеавтомобили класса MRAP.