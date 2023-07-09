Рогов сообщил, что под Мелитополем прозвучало три взрыва

Глава общественного движения «Мы вместе в Россией» Владимир Рогов проинформировал о трёх взрывах под Мелитополем, предположительно, сработала система противовоздушной обороны.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«В Мелитопольском районе прозвучало три взрыва. По предварительной информации — отработало ПВО», — сказано в сообщении.

Ранее Рогов сообщал, что ВСУ изменили тактику на Запорожской линии фронта.