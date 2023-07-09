Рогов сообщил, что под Мелитополем прозвучало три взрыва
Глава общественного движения «Мы вместе в Россией» Владимир Рогов проинформировал о трёх взрывах под Мелитополем, предположительно, сработала система противовоздушной обороны.
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«В Мелитопольском районе прозвучало три взрыва. По предварительной информации — отработало ПВО», — сказано в сообщении.
Ранее Рогов сообщал, что ВСУ изменили тактику на Запорожской линии фронта.
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