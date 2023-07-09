Украинские войска за сутки выпустили 328 снарядов по ДНР
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«Под вражеским огнём оказались районы семи населённых пунктов республики», — говорится в сводке.
Речь идёт о Горловке, Светлодарске, Гольмовском, Пантелеймоновке, Ясиноватой, Донецке, Старомихайловке.
Отмечается, что в результате обстрелов погиб один мужчина и получили ранения пять гражданских лиц.
Также сообщается о повреждении 13 жилых домостроений и двух объектов гражданской инфраструктуры.
Ранее украинские военные трижды обстреляли Донецк менее чем за час.
Также мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко заявил о гибели мужчины при обстреле города со стороны ВСУ.