Узнать больше

Украинские войска за сутки выпустили 328 снарядов по ДНР

Короткая ссылка
Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 58 раз обстреливали населённые пункты ДНР, всего по ним было выпущено 328 снарядов.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК. 

«Под вражеским огнём оказались районы семи населённых пунктов республики», — говорится в сводке.

Речь идёт о Горловке, Светлодарске, Гольмовском, Пантелеймоновке, Ясиноватой, Донецке, Старомихайловке.

Отмечается, что в результате обстрелов погиб один мужчина и получили ранения пять гражданских лиц.

Также сообщается о повреждении 13 жилых домостроений и двух объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее украинские военные трижды обстреляли Донецк менее чем за час.

Также мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко заявил о гибели мужчины при обстреле города со стороны ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить