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Российские бойцы рассказали RT об уничтожении боевиков ВСУ и их опорников с помощью ПТУРов

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Российские бойцы рассказали военному корреспонденту RT Владу Андрице об уничтожении украинских боевиков и их опорников с помощью ПТУРов.

Как рассказал военкору боец с позывным Джус, в настоящий момент расчёты ПТУРов в районе Марьинки работают по группам пехоты, командным пунктам и оставшимся у боевиков укреплённым опорным пунктам.

«Разведка докладывает нам о целях, о движениях в этих укрытиях, и мы отрабатываем по ним из ПТУРов», — рассказал российский военнослужащий.

По его словам, недавно он с товарищами отработал из двух ракетных комплексов. Попали точно в цель. Джус уточнил, что этот опорник находился на окраине города.

«Мы уже шагнули за центр Марьинки, за проспект Дружбы, и отрабатывали уже их позиции, с которых они рулят», — поделился боец.

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