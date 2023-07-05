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Марочко: СБУ и ВСУ готовятся изымать гражданские машины в Харьковской области

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На Купянском направлении украинские силовики готовятся изымать гражданские машины и технику, заявил военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«По информации местных жителей, в Харьковской области начались совместные рейды украинских силовиков на частные предприятия и в фермерские хозяйства для получения информации по имеющейся у них технике и автотранспорту, который впоследствии можно будет использовать в военных целях», — цитирует РИА Новости Марочко.

По его словам, особый интерес у украинских силовиков вызывают внедорожники, грузовики, экскаваторы и тягачи.

Ранее российские войска уничтожили склад боеприпасов украинской мехбригады под Харьковом.

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