Восемь мирных жителей получили ранения при обстреле Донецка и Макеевки со стороны ВСУ

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что восемь мирных жителей получили ранения при обстреле Макеевки и Донецка со стороны Вооружённых сил Украины.

РИА Новости

Об этом Пушилин написал в Telegram. Среди пострадавших также числится ребёнок 2017 года рождения. Ранее стало известно, что украинские войска выпустили по Макеевке десять ракет из РСЗО.