Восемь мирных жителей получили ранения при обстреле Донецка и Макеевки со стороны ВСУ
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что восемь мирных жителей получили ранения при обстреле Макеевки и Донецка со стороны Вооружённых сил Украины.
- РИА Новости
Об этом Пушилин написал в Telegram.
Среди пострадавших также числится ребёнок 2017 года рождения.
Ранее стало известно, что украинские войска выпустили по Макеевке десять ракет из РСЗО.
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