«24 часа»: Зеленский в ближайшие дни отправится с визитом в Болгарию
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- © President Of Ukraine/Keystone Press Agency
Об этом пишет болгарское издание «24 часа» со ссылкой на дипломатические источники.
Визит может состояться 6 июля, однако детали ещё уточняются.
При этом из соображений безопасности подробности визита сохраняются в тайне.
В мае самолёт с Зеленским во время перелёта из Рима в Берлин остался без сопровождения истребителей Североатлантического альянса, когда пролетал над территорией Австрии, в связи с нейтралитетом страны.