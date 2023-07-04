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«24 часа»: Зеленский в ближайшие дни отправится с визитом в Болгарию

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Украинский президент Владимир Зеленский в ближайшие дни отправится с визитом в Болгарию.
«24 часа»: Зеленский в ближайшие дни отправится с визитом в Болгарию
  • globallookpress.com
  • © President Of Ukraine/Keystone Press Agency

Об этом пишет болгарское издание «24 часа» со ссылкой на дипломатические источники.

Визит может состояться 6 июля, однако детали ещё уточняются.

При этом из соображений безопасности подробности визита сохраняются в тайне.

В мае самолёт с Зеленским во время перелёта из Рима в Берлин остался без сопровождения истребителей Североатлантического альянса, когда пролетал над территорией Австрии, в связи с нейтралитетом страны.

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