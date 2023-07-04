«24 часа»: Зеленский в ближайшие дни отправится с визитом в Болгарию

Украинский президент Владимир Зеленский в ближайшие дни отправится с визитом в Болгарию.

Об этом пишет болгарское издание «24 часа» со ссылкой на дипломатические источники.

Визит может состояться 6 июля, однако детали ещё уточняются.

При этом из соображений безопасности подробности визита сохраняются в тайне.

В мае самолёт с Зеленским во время перелёта из Рима в Берлин остался без сопровождения истребителей Североатлантического альянса, когда пролетал над территорией Австрии, в связи с нейтралитетом страны.