Один человек погиб при обстреле посёлка Великий Выселок Харьковской области со стороны ВСУ
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Об этом заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
«Со стороны националистических формирований Вооружённых сил Украины был нанесён удар из реактивной артиллерии по населённому пункту Великий Выселок, в результате чего погиб местный житель», — цитирует его ТАСС.
Ганчев добавил, что ещё несколько человек получили ранения.
Всего по посёлку было выпущено около 45 ракет.
Некоторые частные дома и хозяйственные постройки разрушены или получили повреждения.
Ранее сообщалось, что четыре волонтёра пострадали при обстреле ВСУ медицинского склада в Акимовке под Мелитополем в Запорожской области.