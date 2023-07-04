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Один человек погиб при обстреле посёлка Великий Выселок Харьковской области со стороны ВСУ

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Один мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ подконтрольного ВС России посёлка Великий Выселок в Харьковской области.
Один человек погиб при обстреле посёлка Великий Выселок Харьковской области со стороны ВСУ
  • AP
  • © Libkos

Об этом заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

«Со стороны националистических формирований Вооружённых сил Украины был нанесён удар из реактивной артиллерии по населённому пункту Великий Выселок, в результате чего погиб местный житель», — цитирует его ТАСС.

Ганчев добавил, что ещё несколько человек получили ранения.

Всего по посёлку было выпущено около 45 ракет.

Некоторые частные дома и хозяйственные постройки разрушены или получили повреждения.

Ранее сообщалось, что четыре волонтёра пострадали при обстреле ВСУ медицинского склада в Акимовке под Мелитополем в Запорожской области.

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