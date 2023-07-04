Военная хроника сообщает, что поступают сообщения, что в районе посёлка Дылеевка в ДНР вчера поражён пункт управления 28-й механизированной бригады ВСУ.

Данные по количеству погибших пока неизвестны, однако, по имеющейся информации, в этом месте часто собирался офицерский состав ВСУ, а также регулярно фиксировалась активность средств связи и радиоэлектронной разведки.

Как отмечает Военная хроника, если информация по прилёту в пункт управления подтвердится, это станет вторым результативным попаданием за двое суток по скоплению украинских (и не только) офицеров, учитывая удар по зданию СБУ в Сумах.

Ранее глава киевского террористического режима Владимир Зеленский сообщил, что по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в городе Сумы нанесён удар.