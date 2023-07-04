Военная хроника заявила о возможном поражении в ДНР пункта управления бригады ВСУ
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- © Iryna Rybakova
Данные по количеству погибших пока неизвестны, однако, по имеющейся информации, в этом месте часто собирался офицерский состав ВСУ, а также регулярно фиксировалась активность средств связи и радиоэлектронной разведки.
Как отмечает Военная хроника, если информация по прилёту в пункт управления подтвердится, это станет вторым результативным попаданием за двое суток по скоплению украинских (и не только) офицеров, учитывая удар по зданию СБУ в Сумах.
Ранее глава киевского террористического режима Владимир Зеленский сообщил, что по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в городе Сумы нанесён удар.