Марочко: три боевика ВСУ погибли при столкновении их автомобиля с бензовозом под Купянском

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Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что три украинских боевика погибли при столкновении их автомобиля с бензовозом под Купянском.

Как он отметил, ссылаясь на данные разведки, всего после происшествия были госпитализированы с ожогами 15 украинских боевиков, трое из них позже скончались.

«В районе населённого пункта Ковшаровка автомобиль с личным составом вооружённых формирований Украины, который следовал для замены личного состава 103-й бригады территориальной обороны [ВСУ], столкнулся с бензовозом. В результате ДТП произошло возгорание топлива», — цитирует его ТАСС.

Украинские силовики предполагают, что авария могла стать результатом диверсии, так как первичная экспертиза автомобиля боевиков выявила «следы преднамеренного повреждения тормозной системы».

Ранее Марочко сообщал об уничтожении российскими войсками колонны украинских боевиков, шедшей на Белогоровку в ЛНР.

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