Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Каспийском море
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,7, оно ощущалось а Баку и регионах Азербайджана, сообщает агентство APA со ссылкой на Республиканскую сейсмологическую службу.
«В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,7», — говорится в сообщении.
Подземные толчки ощущались в столице Азербайджана Баку и ряде регионов страны.
Ранее сообщалось, что в столице Азербайджана Баку произошло землетрясение.
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