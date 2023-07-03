Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Каспийском море

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В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,7, оно ощущалось а Баку и регионах Азербайджана, сообщает агентство APA со ссылкой на Республиканскую сейсмологическую службу.

«В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,7», — говорится в сообщении.

Подземные толчки ощущались в столице Азербайджана Баку и ряде регионов страны.

Ранее сообщалось, что в столице Азербайджана Баку произошло землетрясение.

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