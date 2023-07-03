Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Каспийском море

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,7, оно ощущалось а Баку и регионах Азербайджана, сообщает агентство APA со ссылкой на Республиканскую сейсмологическую службу.

«В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,7», — говорится в сообщении. Подземные толчки ощущались в столице Азербайджана Баку и ряде регионов страны. Ранее сообщалось, что в столице Азербайджана Баку произошло землетрясение.