В Минобороны Украины заявили, что не покупают китайские дроны из опасений поругаться с США

Украина не закупает китайские дроны Mavic, чтобы не испортить отношения с США, заявил замглавы украинского Минобороны по вопросам цифрового развития Виталий Дейнега.

«Я видел, как министр обороны Алексей Резников сам подписывал от себя Mavic для ребят. Но, насколько мне объяснили, мы не можем покупать ничего китайского, чтобы не испортить отношения со Штатами», — сказал он в интервью изданию «Левый берег».

Ранее российский военнослужащий с позывным Боцман заявил, что украинская армия активизировала применение беспилотников в районе Белогоровки в ЛНР.

Он отметил, что на каждый новый аппарат находят приспособления для противодействия.