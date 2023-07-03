В Минобороны Украины заявили, что не покупают китайские дроны из опасений поругаться с США
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«Я видел, как министр обороны Алексей Резников сам подписывал от себя Mavic для ребят. Но, насколько мне объяснили, мы не можем покупать ничего китайского, чтобы не испортить отношения со Штатами», — сказал он в интервью изданию «Левый берег».
Ранее российский военнослужащий с позывным Боцман заявил, что украинская армия активизировала применение беспилотников в районе Белогоровки в ЛНР.
Он отметил, что на каждый новый аппарат находят приспособления для противодействия.