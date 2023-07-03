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В Минобороны Украины заявили, что не покупают китайские дроны из опасений поругаться с США

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Украина не закупает китайские дроны Mavic, чтобы не испортить отношения с США, заявил замглавы украинского Минобороны по вопросам цифрового развития Виталий Дейнега.
В Минобороны Украины заявили, что не покупают китайские дроны из опасений поругаться с США
  • Gettyimages.ru

«Я видел, как министр обороны Алексей Резников сам подписывал от себя Mavic для ребят. Но, насколько мне объяснили, мы не можем покупать ничего китайского, чтобы не испортить отношения со Штатами», — сказал он в интервью изданию «Левый берег».

Ранее российский военнослужащий с позывным Боцман заявил, что украинская армия активизировала применение беспилотников в районе Белогоровки в ЛНР.

Он отметил, что на каждый новый аппарат находят приспособления для противодействия.

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