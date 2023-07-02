Движение поездов в Грузии остановлено до 4 июля из-за схода оползня

Движение поездов между Восточной и Западной Грузией остановлено из-за схода оползня в регионе Имерети.

Об этом заявили в госкомпании «Грузинская железная дорога».

«Из-за схода оползня около станции Марелиси в целях обеспечения безопасности 3 июля рейсы отменяются», — передаёт сообщение ТАСС.

В материале отмечается, что отменены несколько рейсов Тбилиси — Батуми.

Кроме того, остановлено движение поездов между Тбилиси и городами Зугдиди, Кутаиси, Озургети, Поти.

В апреле в результате оползня в центральной части Эквадора погибли 50 человек.