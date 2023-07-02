Движение поездов в Грузии остановлено до 4 июля из-за схода оползня
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Об этом заявили в госкомпании «Грузинская железная дорога».
«Из-за схода оползня около станции Марелиси в целях обеспечения безопасности 3 июля рейсы отменяются», — передаёт сообщение ТАСС.
В материале отмечается, что отменены несколько рейсов Тбилиси — Батуми.
Кроме того, остановлено движение поездов между Тбилиси и городами Зугдиди, Кутаиси, Озургети, Поти.
В апреле в результате оползня в центральной части Эквадора погибли 50 человек.