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Движение поездов в Грузии остановлено до 4 июля из-за схода оползня

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Движение поездов между Восточной и Западной Грузией остановлено из-за схода оползня в регионе Имерети.
Движение поездов в Грузии остановлено до 4 июля из-за схода оползня
  • Gettyimages.ru
  • © mbbirdy

Об этом заявили в госкомпании «Грузинская железная дорога».

«Из-за схода оползня около станции Марелиси в целях обеспечения безопасности 3 июля рейсы отменяются», — передаёт сообщение ТАСС.

В материале отмечается, что отменены несколько рейсов Тбилиси — Батуми.

Кроме того, остановлено движение поездов между Тбилиси и городами Зугдиди, Кутаиси, Озургети, Поти.

В апреле в результате оползня в центральной части Эквадора погибли 50 человек.

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