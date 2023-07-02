Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области

Воздушная тревога была объявлена в ночь на 2 июля в Киеве и Киевской области.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Также сирены звучат в Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях.

Кроме того, воздушная тревога объявлена в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.

Ранее воздушная тревога была объявлена в трёх областях Украины.

Также украинские СМИ сообщали о взрывах в Запорожье и в Николаевской области.