Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области
Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
Также сирены звучат в Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях.
Кроме того, воздушная тревога объявлена в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.
Ранее воздушная тревога была объявлена в трёх областях Украины.
Также украинские СМИ сообщали о взрывах в Запорожье и в Николаевской области.