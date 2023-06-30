ВСУ выпустили по пять снарядов по Донецку и Горловке
Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«Зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по направлению: населённый пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район) — выпущено пять снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.
Также украинские военные обстреляли Никитовский район Горловки снарядами калибра 152 мм.
Ранее глава Ясиноватой Дмитрий Шевченко заявил, что в результате обстрела ВСУ города пострадали девять человек.