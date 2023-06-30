Спрос россиян на поездки в Азербайджан увеличился в 3,5 раза за год

Сервис «Яндекс Путешествия» сообщил о росте спроса россиян на поездки в Азербайджан в 3,5 раза за год.

Как пишет «Газета.Ru» со ссылкой на представителей компании, такой вывод был сделан по результатам исследования данных по бронированию отелей и поиску авиабилетов, проведённого в июне этого года.

Отмечается, что Азербайджан оказался на первом месте по увеличению спроса на поездки россиян (249%). Также российские туристы начали покупать на 87% больше билетов в Грузию и на 80% — в Таиланд.

Также увеличился спрос на поездки на Кипр на 55% и в Турцию на 44%.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в беседе с «Радио 1» рассказал о бюджетных направлениях на июль и август в России и за рубежом.