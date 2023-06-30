В Луганске суд приговорил военнослужащего ВСУ к 15 годам колонии за попытку убить мирного жителя

Верховный суд ЛНР приговорил к 15 годам лишения свободы украинского солдата Эдуарда Колесника, который в городе Попасная выстрелил из гранатомёта в мирного жителя. Об этом сообщает СК России.

Об этом говорится в сообщении СК.

Эдуард Колесник служил стрелком в 24-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

Следствие и суд установили, что 23 апреля 2022 года Колесник прибыл в ЛНР и занял боевую позицию на девятом этаже жилого дома в городе Попасная.

На следующий день, наблюдая за обстановкой, украинский военный увидел выходившего из бомбоубежища мужчину в гражданской одежде.

Понимая, что человек не участвует в конфликте, Колесник открыл по нему огонь из подствольного гранатомёта ПГ-25. Снаряд сдетонировал в десяти метрах от мирного жителя и нанёс ему осколочные ранения.

«Суд, согласившись с позицией представителя военной прокуратуры Объединённой группировки войск (сил), поддержавшего государственное обвинение по уголовному делу, приговорил преступника к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — заявили в пресс-службе Главной военной прокуратуры.

Ранее RT сообщал, что в ЛНР вынесли приговор бойцу Нацгвардии Украины, бросившему гранату во двор жилого дома.