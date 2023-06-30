Залужный пожаловался на нехватку самолётов в ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Washington Post пожаловался на нехватку самолётов, отметив, что у западных границ страны дежурит вдвое больше бортов, чем российских.

«Почему бы нам не взять оттуда хотя бы треть и не перевезти сюда? Никто не говорит, что завтра мы должны перевооружиться и получить 120 самолётов. Достаточно будет очень ограниченного количества. Но они нужны», — сказал он.

По словам Залужного, российская сторона использует другое поколение авиации и силы неравны.

«Это как если бы мы сейчас пошли в наступление с луками и стрелами», — добавил он.

Ранее постоянный представитель Великобритании при Североатлантическом альянсе Дэвид Куорри заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе в июле не будут приняты новые решения о передаче Украине истребителей F-16.

Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина надеется получить первые истребители F-16 до конца текущего года.