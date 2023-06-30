Опубликованы кадры уничтожения бронетехники ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны России опубликовало видео уничтожения командно-наблюдательного пункта, бронетехники и личного состава ВСУ на Краснолиманском направлении.
Российские артиллеристы нанесли удар из самоходной установки «Акация».
Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала заявил, что российские войска улучшили свои позиции на Краснолиманском направлении.
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