Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка и Макеевку.

Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по направлению: город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы) — выпущено пять снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

Также ВСУ обстреляли Червоногвардейский район Макеевки.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские войска попытались утром 30 июня атаковать Бердянск британскими ракетами.