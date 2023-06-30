Марочко: на Краснолиманском направлении обнаружены массовые захоронения солдат ВСУ
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Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В районах населённых пунктов Макеевка и Невское при помощи аэроразведки в низинах, удалённых от населённых пунктов, выявлены свежие траншеи и насыпи», — цитирует его РИА Новости.
Марочко пояснил, что это стихийные захоронения украинских боевиков.
Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала заявил, что российские войска улучшили свои позиции на Краснолиманском направлении.