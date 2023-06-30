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Марочко: на Краснолиманском направлении обнаружены массовые захоронения солдат ВСУ

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Массовые захоронения солдат ВСУ обнаружены в районах сёл Невское и Макеевка в ЛНР при проведении аэроразведки.
Марочко: на Краснолиманском направлении обнаружены массовые захоронения солдат ВСУ
  • AP

Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районах населённых пунктов Макеевка и Невское при помощи аэроразведки в низинах, удалённых от населённых пунктов, выявлены свежие траншеи и насыпи», — цитирует его РИА Новости.

Марочко пояснил, что это стихийные захоронения украинских боевиков.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала заявил, что российские войска улучшили свои позиции на Краснолиманском направлении.

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