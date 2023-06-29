Экс-советник Макгрегор допустил, что Польша и Литва могут ввести войска на Украину
- AP
- © Iryna Rybakova
Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канала PBD Podcast.
«На Западе начались дискуссии о совместной польско-литовской интервенции на территорию Западной Украины», — цитирует Макгрегора РИА Новости.
По словам полковника, эти страны никогда не решились бы на подобные действия без помощи со стороны Вашингтона.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что поляки спят и видят, как вернуть Западную Украину.