Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Экс-советник Макгрегор допустил, что Польша и Литва могут ввести войска на Украину

Короткая ссылка
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор не исключил, что власти Польши и Литвы могут принять решение о вводе своих войск на Украину при поддержке Соединённых Штатов.
Экс-советник Макгрегор допустил, что Польша и Литва могут ввести войска на Украину
  • AP
  • © Iryna Rybakova

Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канала PBD Podcast.

«На Западе начались дискуссии о совместной польско-литовской интервенции на территорию Западной Украины», — цитирует Макгрегора РИА Новости.

По словам полковника, эти страны никогда не решились бы на подобные действия без помощи со стороны Вашингтона.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что поляки спят и видят, как вернуть Западную Украину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить