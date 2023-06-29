Экс-советник Макгрегор допустил, что Польша и Литва могут ввести войска на Украину

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор не исключил, что власти Польши и Литвы могут принять решение о вводе своих войск на Украину при поддержке Соединённых Штатов.

Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канала PBD Podcast.

«На Западе начались дискуссии о совместной польско-литовской интервенции на территорию Западной Украины», — цитирует Макгрегора РИА Новости.

По словам полковника, эти страны никогда не решились бы на подобные действия без помощи со стороны Вашингтона.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что поляки спят и видят, как вернуть Западную Украину.