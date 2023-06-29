СК России предъявил обвинение бывшему главе СБУ Грицаку из-за обстрелов Донбасса

Следственный комитет России предъявил обвинение экс-главе СБУ Василию Грицаку в связи с происходившими обстрелами Донбасса в 2014—2016 годах.

Об этом ведомство проинформировало на своём сайте по итогам оперативного совещания, которое провёл в Донецке председатель СК Александр Бастрыкин.

«За совершение в 2014—2016 годах обстрелов ЛНР и ДНР предъявлено обвинение бывшему председателю СБУ Василию Грицаку», — говорится в заявлении.

В СК подчёркивается, что под его руководством осуществлялись обстрелы, в результате которых «погибли 190 и ранены 380 граждан», а также были разрушены или повреждены более 400 объектов инфраструктуры.

Вместе с ним следователи предъявили обвинение бывшему первому заместителю председателя СБУ Виталию Маликову, который в 2016—2018 годах руководил операцией против жителей Донбасса, в результате его преступных действий погибли 97 и получили ранения 156 граждан.

Ранее СК России возбудил дела против 160 наёмников, воюющих за боевиков ВСУ.