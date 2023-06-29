СК России возбудил дела против 160 наёмников, воюющих за боевиков ВСУ

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В пресс-службе СК России заявили, что следователи возбудили уголовные дела в отношении 160 иностранных наёмников, принимающих участие в боевых действиях на стороне украинских боевиков.
Об этом ведомство проинформировало на своём сайте по итогам оперативного совещания, которое провёл в Донецке председатель СК Александр Бастрыкин.
«Собраны доказательства участия наёмников из Грузии, США, Латвии, Швеции и других государств. В настоящее время осуществляется уголовное преследование в отношении 160 иностранцев из 33 стран», — говорится в сообщении.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские боевики в Запорожской области «экономят» иностранных наёмников и не бросают их в бой.