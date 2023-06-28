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Мэр сообщил о гибели двух человек при обстреле украинскими военными Донецка

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о гибели двух человек при обстреле украинскими военными Кировского района города.
Мэр сообщил о гибели двух человек при обстреле украинскими военными Донецка
  • Gettyimages.ru

«В результате обстрела Кировского района погибли два мирных жителя», — говорится в сообщении главы города в Telegram.

Кулемзин добавил, что ранения получили ещё пять человек, в том числе две несовершеннолетние девочки.

Ранее представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские боевики выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО.

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