Мэр сообщил о гибели двух человек при обстреле украинскими военными Донецка

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о гибели двух человек при обстреле украинскими военными Кировского района города.

«В результате обстрела Кировского района погибли два мирных жителя», — говорится в сообщении главы города в Telegram.

Кулемзин добавил, что ранения получили ещё пять человек, в том числе две несовершеннолетние девочки.

Ранее представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские боевики выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО.