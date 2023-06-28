Мэр сообщил о гибели двух человек при обстреле украинскими военными Донецка
- Gettyimages.ru
«В результате обстрела Кировского района погибли два мирных жителя», — говорится в сообщении главы города в Telegram.
Кулемзин добавил, что ранения получили ещё пять человек, в том числе две несовершеннолетние девочки.
Ранее представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские боевики выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО.