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Украинские военные обстреляли Донецк и Макеевку

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Украинские войска выпустили 25 снарядов калибра 155 мм по Макеевке и районам Донецка.
Украинские военные обстреляли Донецк и Макеевку
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: населённый пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

Также ВСУ выпустили снаряды калибра 155 мм по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска в ДНР уничтожили склад ракет и боеприпасов ВСУ.

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