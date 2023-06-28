Украинские военные обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска выпустили 25 снарядов калибра 155 мм по Макеевке и районам Донецка.

Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: населённый пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

Также ВСУ выпустили снаряды калибра 155 мм по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска в ДНР уничтожили склад ракет и боеприпасов ВСУ.