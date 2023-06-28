Украинские военные обстреляли Донецк и Макеевку
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Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: населённый пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.
Также ВСУ выпустили снаряды калибра 155 мм по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска в ДНР уничтожили склад ракет и боеприпасов ВСУ.