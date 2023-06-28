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Пасечник назвал обстановку на линии соприкосновения в ЛНР напряжённой, но контролируемой

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Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в эфире телеканала «Россия 24» назвал обстановку на линии соприкосновения в ЛНР напряжённой, но контролируемой.
Пасечник назвал обстановку на линии соприкосновения в ЛНР напряжённой, но контролируемой
  • Gettyimages.ru

Пасечник отметил, что российские войска не допускают прорыва линии обороны на территории республики. 

Кроме того, он назвал напряжённой ситуацию в Северодонецке и Лисичанске. По его словам, ВСУ обстреливают данные города почти каждый день.

В Луганске при этом ситуация стабильная, добавил врио главы ЛНР.

15 июня Пасечник заявил, что ЛНР готова к контрнаступлению ВСУ, оборонительные сооружения укреплены.

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