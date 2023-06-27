Лукашенко назвал приоритетной задачей силового блока недопущение эскалации
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Слова белорусского лидера приводит издание «СБ. Беларусь сегодня».
«Вашей приоритетной задачей, а также всех людей в погонах является принятие необходимых мер для недопущения эскалации обстановки», — сказал Лукашенко.
Как отметил президент, обстановка настолько накалена, что достаточно бросить спичку, чтобы всё вспыхнуло.
Ранее Лукашенко заявил, что на фоне событий в России отдал распоряжение привести армию в полную боевую готовность.