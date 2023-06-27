Лукашенко назвал приоритетной задачей силового блока недопущение эскалации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что приоритетной задачей силового блока страны является недопущение эскалации, «обстановка и так накалена до предела».

Слова белорусского лидера приводит издание «СБ. Беларусь сегодня».

«Вашей приоритетной задачей, а также всех людей в погонах является принятие необходимых мер для недопущения эскалации обстановки», — сказал Лукашенко.

Как отметил президент, обстановка настолько накалена, что достаточно бросить спичку, чтобы всё вспыхнуло.

Ранее Лукашенко заявил, что на фоне событий в России отдал распоряжение привести армию в полную боевую готовность.