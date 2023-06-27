Токаев заявил, что обсудил с Путиным его предстоящий визит в Казахстан осенью 2023 года

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ходе состоявшегося в субботу, 24 июня, телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным обсудил визит российского лидера в Казахстан осенью текущего года.

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