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Токаев заявил, что обсудил с Путиным его предстоящий визит в Казахстан осенью 2023 года

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Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ходе состоявшегося в субботу, 24 июня, телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным обсудил визит российского лидера в Казахстан осенью текущего года.
Токаев заявил, что обсудил с Путиным его предстоящий визит в Казахстан осенью 2023 года
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Мы даже обсудили предстоящий визит президента России в Казахстан осенью этого года», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, отметил Токаев, в ходе беседы он заявил о полной поддержке действий Путина, направленных на сохранение и укрепление порядка в стране.

25 июня Токаев провёл внеплановое заседание Совбеза Казахстана из-за ситуации с попыткой вооружённого мятежа в России.

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