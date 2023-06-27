Токаев заявил, что обсудил с Путиным его предстоящий визит в Казахстан осенью 2023 года
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«Мы даже обсудили предстоящий визит президента России в Казахстан осенью этого года», — цитирует его РИА Новости.
Кроме того, отметил Токаев, в ходе беседы он заявил о полной поддержке действий Путина, направленных на сохранение и укрепление порядка в стране.
25 июня Токаев провёл внеплановое заседание Совбеза Казахстана из-за ситуации с попыткой вооружённого мятежа в России.