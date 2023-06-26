В ЛНР осудили украинского военного, выстрелившего из огнемёта по пассажирскому автобусу

Верховный суд ЛНР осудил военного 81-й аэромобильной десантно-штурмовой бригады ВСУ Евгения Козлова, выстрелившего из огнемёта по пассажирскому микроавтобусу в Рубежном.

Об этом сообщила пресс-служба Главной военной прокуратуры.

По данным ведомства, Козлова признали виновным по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «л» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти) и ч. 1 ст. 356 УК России (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов).

В суде было установлено, что 2 апреля 2022 года Козлов, исполняя незаконный приказ командования об уничтожении мирных жителей ЛНР, находясь на боевой позиции в ЛНР дважды выстрелил из огнемёта РПВ-16 по движущемуся пассажирскому микроавтобусу с информационным обозначением «Люди», в салоне которого находились пять местных жителей.

В результате загорелось транспортное средство, одна пассажирка пострадала.

«Суд согласился с позицией государственного обвинителя — представителя военной прокуратуры объединённой группировки войск (сил) и приговорил Козлова к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — заявили в прокуратуре.

Ранее в ДНР направили в суд дело украинского военного, убившего 16 мирных жителей в Мариуполе.