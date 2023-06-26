Российские лётчики-штурмовики поставили рекорд по вылетам в зоне спецоперации

Российские лётчики-штурмовики поставили рекорд в зоне спецоперации на Украине, выполняя до десяти боевых вылетов за сутки на Су-25.

По словам источника РИА Новости, в среднем на одного лётчика приходится по три-четыре боевых вылета в сутки.

«В то же время лётчики готовы в ходе напряжённых эпизодов выполнять по 6-7 вылетов в сутки, а иногда и до 10 вылетов. Это рекорд для реактивной авиации, больше просто физически выполнить невозможно — не успеют подготовить самолёт», — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что у штурмовиков есть традиция — рисовать в носовой части фюзеляжа звезды за каждые 10 боевых вылетов. Однако, по словам источника, у некоторых лётчиков уже не хватает места для таких отметок.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы Су-25 Восточного военного округа в зоне проведения спецоперации. Экипажи штурмовиков нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ.