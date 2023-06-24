Подоляк заявил, что Украине выгодна «полноценная гражданская война» в России
- РИА Новости
Он отметил, что ближайшие два дня покажут, как будет развиваться ситуация в России.
«Нам было бы выгодно, чтобы гражданская война была полноценной в России», — приводит РИА Новости слова Подоляка.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что цели спецоперации корректируются в соответствии с ситуацией, но в целом носят фундаментальный характер.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, статус специальной военной операции менять не планируется, она продолжается.