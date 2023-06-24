Путин по телефону проинформировал Токаева о ситуации в России
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.
Как отметил Токаев, происходящие события — это внутреннее дело России.
«Конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране. Это является основой безопасности общества и его успешного развития», — отмечается в сообщении.
Вместе с этим Путин поблагодарил за проявленное понимание Казахстаном сложившейся ситуации в России.
Ранее Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко обсудили по телефону ситуацию в России.