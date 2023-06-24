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Путин по телефону проинформировал Токаева о ситуации в России

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Российский президент Владимир Путин по телефону проинформировал лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева о ситуации в России.
Путин по телефону проинформировал Токаева о ситуации в России
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Как отметил Токаев, происходящие события — это внутреннее дело России.

«Конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране. Это является основой безопасности общества и его успешного развития», — отмечается в сообщении.

Вместе с этим Путин поблагодарил за проявленное понимание Казахстаном сложившейся ситуации в России.

Ранее Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко обсудили по телефону ситуацию в России.

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