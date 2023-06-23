Боевики ВСУ столкнулись с проблемой эвакуации подбитых танков после начала наступления

Некоторые соединения боевиков ВСУ, включая 42-ю и 65-ю механизированные бригады, вступили в бой с недоукомплектованной по штату инженерной и ремонтно-эвакуационной техникой, из-за чего столкнулись с проблемой эвакуации подбитых танков после начала наступления.

По данным RT, западные поставки и реактивация устаревшей техники с баз хранения частично компенсировали потери, понесённые за предыдущий год, однако полностью решить проблему дефицита такой техники до начала наступления не удалось.

Ситуация усугубилась потерями, которые ВСУ понесли после активизации боевых действий. Уже в первые 36 часов после начала активной фазы контрнаступления на Южно-Донецком и Запорожском направлениях механизированные и танковые соединения ВСУ лишились нескольких бронированных ремонтно-эвакуационных машин как советского, так и западного типа.

В числе потерянных в ходе контрнаступления машин зафиксированы БРЭМ-1 и чехословацкие БРЭМ-Ч, а также немецкие БРЭМ Bergepanzer и Wisent 1, переданные механизированным частям ВСУ за несколько недель до начала наступления.

Значительная часть зарубежных и советских БРЭМ была потеряна при странных обстоятельствах: экипажи этой техники получали приказы на эвакуацию техники, однако из-за незнания местности и проблем со спутниковой навигацией выходили в другие районы, где оказывались либо на минном поле, либо уничтожались прибывшими к месту расчётами ПТУР или вертолётами армейской авиации Ка-52.

На пятый день наступления дефицит инженерной техники в ВСУ привёл к тому, что на участках активных боёв в качестве эвакуационной техники стала применяться любая имеющаяся в данном районе бронетехника, в том числе танки Т-64БВ и Т-72Б из резерва, а также танки Leopard-2A6.

В нескольких эпизодах танки эвакуационных групп ВСУ сами выезжали на минные поля, после чего операция по выводу повреждённой техники прекращалась, а подбитые машины уничтожались, чтобы не допустить их захвата.

Тяжёлая ситуация со средствами эвакуации привела к необходимости отвлекать резервные машины и экипажи для эвакуации неисправной или подбитой техники с передовой. В результате выросли потери тяжёлой техники ВСУ и увеличился износ техники, задействованной в эвакуации, что уже приводит к росту количества повреждений и поломок.

Совокупность этих факторов крайне негативно отражается на наступательных возможностях механизированных соединений и провоцирует замедление темпов наступления.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что российские военные с 4 по 21 июня уничтожили 246 украинских танков.