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К протестующим в Кишинёве фермерам вышел спикер парламента Гросу

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Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу вышел к протестующим в Кишинёве фермерам. Он пообещал посодействовать поиску решения проблем.
К протестующим в Кишинёве фермерам вышел спикер парламента Гросу
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом сообщает РИА Новости.

«Обязательно найдём решение или придём к компромиссу. Не только в Молдавии проблемы в сельском хозяйстве», — сказал Гросу, пригласив лидеров протеста на переговоры в парламент.

Отмечается, что аграрии требуют от властей приостановить или ограничить импорт зерна с Украины, выделить компенсации для молдавских производителей зерна, а также выплатить задолженности по субсидиям за прошлый год и возместить НДС за топливо.

20 июня сообщалось, что полицейские задержали ряд участников акции «Демократия умерла» в Кишинёве с применением силы.

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