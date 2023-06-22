К протестующим в Кишинёве фермерам вышел спикер парламента Гросу
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Обязательно найдём решение или придём к компромиссу. Не только в Молдавии проблемы в сельском хозяйстве», — сказал Гросу, пригласив лидеров протеста на переговоры в парламент.
Отмечается, что аграрии требуют от властей приостановить или ограничить импорт зерна с Украины, выделить компенсации для молдавских производителей зерна, а также выплатить задолженности по субсидиям за прошлый год и возместить НДС за топливо.
20 июня сообщалось, что полицейские задержали ряд участников акции «Демократия умерла» в Кишинёве с применением силы.