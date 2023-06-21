Кадыров: военные ВС России отбили несколько опорных пунктов в районе Новомихайловки в ДНР
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram-канале.
«В данный момент военнослужащие штурмовых отрядов 20-й гвардейской дивизии отбили несколько значимых опорных пунктов в районе Новомихайловки», — говорится в сообщении.
Кадыров также привёл слова командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, который рассказал, что украинская армия несёт большие потери по всей линии соприкосновения.
Ранее стало известно, что Воздушно-космические силы России нанесли удар по подразделениям украинской армии в районе Времевского выступа.