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Кадыров: военные ВС России отбили несколько опорных пунктов в районе Новомихайловки в ДНР

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские военнослужащие отбили несколько значимых опорных пунктов в районе Новомихайловки в Донецкой Народной Республике.
Кадыров: военные ВС России отбили несколько опорных пунктов в районе Новомихайловки в ДНР
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram-канале.

«В данный момент военнослужащие штурмовых отрядов 20-й гвардейской дивизии отбили несколько значимых опорных пунктов в районе Новомихайловки», — говорится в сообщении.

Кадыров также привёл слова командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, который рассказал, что украинская армия несёт большие потери по всей линии соприкосновения.

Ранее стало известно, что Воздушно-космические силы России нанесли удар по подразделениям украинской армии в районе Времевского выступа.

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