Кадыров: военные ВС России отбили несколько опорных пунктов в районе Новомихайловки в ДНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские военнослужащие отбили несколько значимых опорных пунктов в районе Новомихайловки в Донецкой Народной Республике.

Об этом он написал в Telegram-канале.

«В данный момент военнослужащие штурмовых отрядов 20-й гвардейской дивизии отбили несколько значимых опорных пунктов в районе Новомихайловки», — говорится в сообщении.

Кадыров также привёл слова командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, который рассказал, что украинская армия несёт большие потери по всей линии соприкосновения.

Ранее стало известно, что Воздушно-космические силы России нанесли удар по подразделениям украинской армии в районе Времевского выступа.