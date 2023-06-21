Военкор RT Обищенко показал видео с передовой на Горловском направлении в ДНР

Военкор RT Станислав Обищенко показал видео с передовых позиций российских войск на Горловском направлении в ДНР.

По его словам, бои за эти позиции идут с зимы, лесополоса уже порядочно прорежена, тихо здесь почти не бывает.

Обищенко подчеркнул, что передвигаться необходимо перебежками и очень аккуратно, иначе беспилотники ВСУ вычислят местонахождение.

Съёмочную группу Обищенко, пока она осматривала захваченные позиции ВСУ, обнаружили украинские беспилотники.

Команда вовремя успела укрыться в блиндаже и стала выжидать, пока у беспилотника закончится батарея и он уйдёт на замену.

«Противник, очевидно, с помощью беспилотника типа «Крыло» вскрыл наше местоположение, когда перебегали открытые, оголённые участки леса. Сейчас ведёт по нам обстрел из ствольной артиллерии», — рассказал российский военный.

Ранее сообщалось, что ВСУ на постоянной основе обстреливают позиции российской армии на Горловском направлении в ДНР.