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Военкор RT Обищенко показал видео с передовой на Горловском направлении в ДНР

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Военкор RT Станислав Обищенко показал видео с передовых позиций российских войск на Горловском направлении в ДНР.
Военкор RT Обищенко показал видео с передовой на Горловском направлении в ДНР
  • AP
  • © Libkos

По его словам, бои за эти позиции идут с зимы, лесополоса уже порядочно прорежена, тихо здесь почти не бывает.

Обищенко подчеркнул, что передвигаться необходимо перебежками и очень аккуратно, иначе беспилотники ВСУ вычислят местонахождение.

Съёмочную группу Обищенко, пока она осматривала захваченные позиции ВСУ, обнаружили украинские беспилотники.

Команда вовремя успела укрыться в блиндаже и стала выжидать, пока у беспилотника закончится батарея и он уйдёт на замену.

«Противник, очевидно, с помощью беспилотника типа «Крыло» вскрыл наше местоположение, когда перебегали открытые, оголённые участки леса. Сейчас ведёт по нам обстрел из ствольной артиллерии», — рассказал российский военный.

Ранее сообщалось, что ВСУ на постоянной основе обстреливают позиции российской армии на Горловском направлении в ДНР.

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