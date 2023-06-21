ВСУ обстреляли Розовку в Запорожской области из РСЗО HIMARS

Украинские военные обстреляли из РСЗО HIMARS Розовку в Запорожской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

«В 09:10 нацисты киевского режима совершили обстрел посёлка городского типа Розовка Куйбышевского района. Зафиксировано шесть прилётов», — говорится в сообщении.

В результате обстрела один человек пострадал.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сказал, что в результате обстрела ВСУ многоквартирного дома в центре Донецка повреждено здание детского сада.