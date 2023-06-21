ВСУ обстреляли Розовку в Запорожской области из РСЗО HIMARS
- AFP
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.
«В 09:10 нацисты киевского режима совершили обстрел посёлка городского типа Розовка Куйбышевского района. Зафиксировано шесть прилётов», — говорится в сообщении.
В результате обстрела один человек пострадал.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сказал, что в результате обстрела ВСУ многоквартирного дома в центре Донецка повреждено здание детского сада.