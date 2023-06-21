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ВСУ обстреляли Розовку в Запорожской области из РСЗО HIMARS

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Украинские военные обстреляли из РСЗО HIMARS Розовку в Запорожской области.
ВСУ обстреляли Розовку в Запорожской области из РСЗО HIMARS
  • AFP
  • © Gints Ivuskans

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

«В 09:10 нацисты киевского режима совершили обстрел посёлка городского типа Розовка Куйбышевского района. Зафиксировано шесть прилётов», — говорится в сообщении. 

В результате обстрела один человек пострадал.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сказал, что в результате обстрела ВСУ многоквартирного дома в центре Донецка повреждено здание детского сада.

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