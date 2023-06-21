В Киеве 100 тысяч потребителей остались без электричества
- AFP
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Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.
«На сетях НЭК «Укрэнерго» возникла аварийная ситуация. По Киеву отключены 100 тыс. потребителей», — говорится в сообщении.
18 июня глава областной военной администрации Николай Лукашук сообщил, что в Днепропетровской области Украины повреждения получили два объекта критической инфраструктуры.
Минэнерго Украины сообщило, что около 230 тыс. потребителей в Одесской области остались без света в результате аварии на подстанции.