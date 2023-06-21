В Киеве 100 тысяч потребителей остались без электричества

В результате аварии на электросетях около 100 тыс. потребителей в Киеве остались без энергоснабжения.

AFP

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Об этом сообщила Киевская городская военная администрация. «На сетях НЭК «Укрэнерго» возникла аварийная ситуация. По Киеву отключены 100 тыс. потребителей», — говорится в сообщении. 18 июня глава областной военной администрации Николай Лукашук сообщил, что в Днепропетровской области Украины повреждения получили два объекта критической инфраструктуры. Минэнерго Украины сообщило, что около 230 тыс. потребителей в Одесской области остались без света в результате аварии на подстанции.