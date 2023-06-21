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РИА Новости: Киев резко поднял тарифы на ЖКХ в Николаевской области и в части Запорожской

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В подконтрольных Киеву населённых пунктах Запорожской и Николаевской областей резко подняли тарифы на электричество и воду.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники.

«В Запорожье с 1 июня подняли тарифы на электроэнергию с 1,68 до 2,80 гривны за 1 кВт (с 3,83 рубля до 6,38 рубля за 1 кВт. — RT)», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что тарифы на воду подняли в два раза.

При этом отказывающимся платить отключают услуги и прекращают выдавать гуманитарную помощь, сказано в материале.

18 июня глава областной военной администрации Николай Лукашук сообщил, что в Днепропетровской области Украины повреждения получили два объекта критической инфраструктуры.

Минэнерго Украины сообщило, что около 230 тыс. потребителей в Одесской области остались без света в результате аварии на подстанции.

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