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СЦКК: ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка восемь снарядов натовского калибра

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ВС Украины выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка.

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 01:30 — населённый пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район). Выпущено восемь снарядов калибром 155 мм», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Ранее Вооружённые силы Украины выпустили восемь снарядов натовского калибра по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике.

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