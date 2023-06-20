Президент Абхазии Бжания отправился в Москву с рабочим визитом
Президент Абхазии Аслан Бжания отправился в Москву с рабочим визитом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу абхазского лидера.
- © Sputnik/РИА Новости
«Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в Москве у президента запланированы встречи с представителями администрации российского лидера и правительства России.
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