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Президент Абхазии Бжания отправился в Москву с рабочим визитом

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Президент Абхазии Аслан Бжания отправился в Москву с рабочим визитом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу абхазского лидера.
Президент Абхазии Бжания отправился в Москву с рабочим визитом
  • © Sputnik/РИА Новости

«Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Москве у президента запланированы встречи с представителями администрации российского лидера и правительства России.

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