Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский скрывает данные о судьбе Буданова и Залужного

Бывший советник Кучмы Олег Соскин заявил в своём блоге на YouTube, что глава киевского режима Владимир Зеленский скрывает информацию о судьбах руководителя украинской военной разведки Кирилла Буданова и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

«Ни Залужного, ни Буданова нам не показывают, но говорят, что они живые и живее всех живых... А раз не показываете, значит, врёте», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, отказ киевского режима полноценно показать Буданова и Залужного живыми на публике лишь всё больше укрепляет репутацию Зеленского как лжеца, заявлявшего ранее о том, что они живы и работают.

«Если они живые, то покажите уже», — добавил он.

Ранее Зеленский заявил, что Буданов якобы присутствовал на заседании военного кабинета 16 июня.