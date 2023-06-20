Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский скрывает данные о судьбе Буданова и Залужного
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- © President Of Ukraine/Keystone Press Agency
«Ни Залужного, ни Буданова нам не показывают, но говорят, что они живые и живее всех живых... А раз не показываете, значит, врёте», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, отказ киевского режима полноценно показать Буданова и Залужного живыми на публике лишь всё больше укрепляет репутацию Зеленского как лжеца, заявлявшего ранее о том, что они живы и работают.
«Если они живые, то покажите уже», — добавил он.
Ранее Зеленский заявил, что Буданов якобы присутствовал на заседании военного кабинета 16 июня.