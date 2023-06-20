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Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский скрывает данные о судьбе Буданова и Залужного

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Бывший советник Кучмы Олег Соскин заявил в своём блоге на YouTube, что глава киевского режима Владимир Зеленский скрывает информацию о судьбах руководителя украинской военной разведки Кирилла Буданова и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский скрывает данные о судьбе Буданова и Залужного
  • globallookpress.com
  • © President Of Ukraine/Keystone Press Agency

«Ни Залужного, ни Буданова нам не показывают, но говорят, что они живые и живее всех живых... А раз не показываете, значит, врёте», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, отказ киевского режима полноценно показать Буданова и Залужного живыми на публике лишь всё больше укрепляет репутацию Зеленского как лжеца, заявлявшего ранее о том, что они живы и работают.

«Если они живые, то покажите уже», — добавил он.

Ранее Зеленский заявил, что Буданов якобы присутствовал на заседании военного кабинета 16 июня.

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