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Российские военнослужащие показали военкору RT работу дронов Supercam С350 в ЛНР

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Российские военнослужащие показали военному корреспонденту RT DE Ивану Полянскому работу беспилотников Supercam С350 в Луганской Народной Республике.

БПЛА являются «глазами» военных в любое время и при любых погодных условиях. Дроны занимаются воздушной разведкой на ближних и дальних подступах противника, выявляют цели и проводят их корректировку для дальнейшей работы артиллерии.

Бойцы рассказали, что сейчас у ВСУ в основном западная техника: американские бронемашины М113, Hummer, артиллерия. Также встречаются модифицированные советские танки Т-72. По словам военных, украинские войска размещают технику среди гражданских домов, в ангарах и гаражах.

«Вчера наблюдали самоходную артиллерийскую установку, которая стояла буквально в огородах», — рассказал один из военнослужащих.

Ранее Министерство обороны России в своём Telegram-канале опубликовало видео, на котором показан подлёт дрона-камикадзе к танку украинской армии западного производства.

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